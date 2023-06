„M-a chemat o echipă bună de tot să întrebe de Târnovanu!” Gigi Becali i-a fixat prețul portarului FCSB

România U21 a fost eliminată de la Campionatul European organizat în România și Georgia, fără să aibă vreun gol marcat în cele trei meciuri disputate și patru încasate. Trei dintre ele au venit în primul meci cu Spania, când în poartă a fost Mihai Popa, care a avut intervenții importante ce au oprit majorarea scorului, însă pentru următoarele două partide a fost ales Ștefan Târnovanu ca titular.

Portarul de la FCSB a confirmat, având parade bune care i-au salvat pe tricolorii mici de la gol în repetate rânduri și a stârnit astfel interesul scouterilor aflați la meci. Ioan Becali a dezvăluit că a avut extrem de mulți invitați de la diferite cluburi de marcă din Europa pentru a urmări meciurile în care România U21 a dezamăgit.

Reprezentantul uneia dintre echipe l-a remarcat pe Ștefan Târnovanu și l-a întrebat pe fostul agent care ar fi prețul său de transfer.

Interes pentru Ștefan Târnovanu! Ce preț a stabilit Gigi Becali

Ioan Becali a luat legătura cu vărul său pentru a vedea care ar fi prețul pe care să îl transmită, însă răspunsul nu a fost unul la care se aștepta. Fostul impresar FIFA a dezvăluit că Gigi Becali i-a transmis că așteaptă să obțină 10 milioane în schimbul portarului său.

„Da, o echipă bună de tot m-a chemat și mi-a zis: 'ce preț ar avea Târnovanu?' L-am sunat pe Gigi și mi-a zis că e 10 milioane și s-a închis discuția.

Cu ocazia acestui turneu am invitat o grămadă de oameni importanți, dacă îți dau mesajele lor, o să vezi ce au scris. Singura echipă care are nevoie de un portar m-a întrebat de Târnovanu, l-am sunat pe Gigi și a zis 10 milioane. Nu i-am zis prețul, o să creadă omul că bat eu câmpii. A jucat foarte bine, e un portar extraordinar, dacă nu făcea greșeala cu Farul să iasă la golul de 2-1, poate erau campionii României, dar asta e. La noi nu flutură banii așa cum flutură pe acolo”, a declarat Ioan Becali la Digi Sport.

Reacția eroului Ștefan Târnovanu după eliminarea de la EURO U21: "Depășiți total!"

"Pe plan personal, cu siguranță sunt fericit. Mă bucur că am reușit să nu iau gol. Și meciul trecut am fost aproape, dar în final e trist pentru că părăsim competiția cu un punct și fără să marcăm. Aș fi vrut să facem mult mai mult, să ieșim din grupă. E cam puțin pentru ce speram eu.

Nu știu, poate frica, nivelul campionatului. Am fost depășiți total în primele două meciuri. Azi a fost mai bine, am avut mingea puțin mai mult, dar suntem departe. Așa am simțit eu.

De ce să mă simt rău că Georgia s-a calificat? Bravo lor, îi felicit. Sper să se ducă cât mai departe în competiție.

Dacă vor să mă caute cluburile, să mă caute. Știu unde mă găsesc. Unde mi-aș dori? În Anglia", a spus Târnovanu, la TVR.