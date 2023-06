După 0-3 contra Spaniei și 0-1 împotriva Ucrainei, România a obținut singurul punct al turneului final contra Croației, și ea deja eliminată, scor 0-0. Tricolorii au încheiat pe locul 4, ultimul, cu un singur punct.

Reacția eroului Ștefan Târnovanu după eliminarea de la EURO U21: "Depășiți total!"

Ștefan Târnovanu a fost din nou omul meciului. Portarul de la FCSB a avut mai multe intervenții spectaculoase pe parcursul meciului cu Croația, iar la final a recunoscut că România U21 a dezamăgit la turneul final, în special în primele două partide.

"Pe plan personal, cu siguranță sunt fericit. Mă bucur că am reușit să nu iau gol. Și meciul trecut am fost aproape, dar în final e trist pentru că părăsim competiția cu un punct și fără să marcăm. Aș fi vrut să facem mult mai mult, să ieșim din grupă. E cam puțin pentru ce speram eu.

Nu știu, poate frica, nivelul campionatului. Am fost depășiți total în primele două meciuri. Azi a fost mai bine, am avut mingea puțin mai mult, dar suntem departe. Așa am simțit eu.

De ce să mă simt rău că Georgia s-a calificat? Bravo lor, îi felicit. Sper să se ducă cât mai departe în competiție.

Dacă vor să mă caute cluburile, să mă caute. Știu unde mă găsesc. Unde mi-aș dori? În Anglia", a spus Târnovanu, la TVR.

