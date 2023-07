"Eu m-am lovit de asta". Cum a comentat Adi Popa demersul eliminării regulii U21 din fotbalul românesc

Cu opt voturi împotrivă, șapte pentru și două abțineri, inițiativa lui Gigi Becali nu a intrat pe ordinea de zi a Adunării Generale al LPF, iar de supărare Gigi Becali i-a împărțit în „sclavi” și „stăpâni” pe conducătorii din Superliga.

"Am vrut să văd sclavii, dacă există. Și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt. Eu ce am vrut, nu am putut să realizez. Nu se poate rezolva. Prima dată au spus că propunem.. Le-am zis să spună spre înștiințare. Că nu îî propunem noi lui Burleanu, îi spunem", a declarat patronul de la FCSB.

Cum a comentat Adi Popa regula U21 din fotbalul românesc



Fostul fotbalist de la CSA Steaua e mărturisit că această regulă avea anumite aspecte pozitive, dar și părți negative și consideră că demersul lui Eduard Novak era mai bun.

"Eu m-am lovit de această regulă, am avut colegi foarte tineri pe care în anumite momente i-a copleșit regula. Au fost mari probleme, nu doar la noi, și la Liga 2, legată de acești copii. Dacă ar fi eliminată, cred că în Liga 1, la anumite echipe, am vedea 11 jucători străini pe teren, nu cred că ajută fotbalul românesc, e o cale legală prin care să încercăm să impunem un jucător român. Eu văd o regulă foarte bună cea impusă de domnul Novak, cu 5-6 jucători români pe teren, mi s-ar fi părut bună, eu am trăit în Arabia, când eram cu 3 străini, ai lor erau obligați să joace, a ridicat nivelul.

Partea rea e că foarte mulți nu joacă pe merit, ocupă locul unui jucător care poate ar merita să joace și este ținut un anumit fotbalist pe vară. Se întâmplă, s-a întâmplat și când era regula cu doi jucători U21, făcea mult rău pentru că erau jucători schimbați din minutul 3", a declarat Adi Popa, la DigiSport.