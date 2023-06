Ilie Dumitrescu, reacție categorică despre noul selecționer al României U21: "N-ai cum să-l pui pe el! Lupta se va da în doi"

După EURO 2023, turneu final la care România U21 a obținut un singur punct și nu a marcat niciun gol contra Spaniei, Ucrainei și Croației, Emil Săndoi a anunțat că înțelegerea sa cu FRF a ajuns la final și părăsește postul.

Ilie Dumitrescu: "Lupta pentru postul de selecționer la România U21 se va da între Pancu și Badea. N-ai cum să-l pui pe Rotaru"

În aceste condiții, FRF va trebui să găsească un nou selecționer. Ilie Dumitrescu crede că lupta se va da între Daniel Pancu, cel care a pregătit recent naționala U21 și a colaborat cu Emil Săndoi la EURO 2023, și Ionuț Badea, fost secund la prima reprezentativă în mandatele lui Christoph Daum și Anghel Iordănescu.

În schimb, Ilie Dumitrescu exclude o variantă apărută recent în spațiul public, potrivit căreia Răzvan Rotaru (40 de ani), fostul jurnalist devenit antrenor, să preia naționala U21.

Răzvan Rotaru, fost jurnalist, și-a început din 2013 cariera de antrenor, când a început să lucreze cu Mihai Stoichiță la Sheriff Tiraspol. Ulterior, a mai fost secund la cluburi precum Concordia Chiajna, Petrolul sau Anorthosis, dar și principal la ACS Berceni. Din 2018 lucrează la FRF, unde a fost secund la naționalele U19 și U21, dar și principal la U16.

"Cred că sunt favoriți Pancu și Badea. Pancu pentru că a lăsat la U20 și cunoaște foarte mulți jucători, a și făcut cantonamentul cu mai mulți jucători de la U21. Ionuț a lucrat și el la echipa mare, știe cu ce se mănâncă. E mai greu la echipa națională decât la oe chipă de club, deci el are experiența cu Daum și a fost și cu Iordănescu secund.



Deci cam cei doi, cred că lupta se va da între cei doi, dar, până la urmă, tot la Comisie se ajunge. Eu cred că Răzvan Burleanu s-a detașat de chestia asta, cred că a externalizat, așa simt.

Progresul făcut de Rotaru e inimaginabil și cred că e primul și ultimul exemplu din istoria fotbalului românesc. Să vină din presă, să aibă șansa să lucreze cu Stoichiță și să... eu am colegi care au făcut fotbal și nu au nicio treabă. Mie mi se pare un tip inteligent, chiar dacă n-am avut onoarea să lucrez cu Rotaru.



Mi se pare inteligent, deschis și a acumulat foarte multe. Eu cred că este Mihai Stoichiță prea inteligent să facă mutarea asta. N-ai cum să-l pui pe Rotaru în fața lor, n-ai cum! Nu poți în fața lui Pancu, Badea sau Viorel Moldovan. Aa, că o să ajute și o să fie util, da, n-am niciun fel de problemă să lucreze acolo", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Emil Săndoi: "Când arbitrul a fluierat finalul jocului, contractul meu s-a încheiat"

Imediat după ultima partidă din Ghencea de la EURO U21, Săndoi a tras primele concluzii pentru prestațiile modeste ale selecționatei sale de la acest turneu final și a anunțat că înțelegerea sa cu FRF a ajuns la final.

„Un joc incins și echilibrat, am avut de suferit după ce am făcut schimbările. Mulți dintre jucători au făcut un efort fantastic. Am avut puțin de suferit pe final, am pierdut foarte ușor mingea, adversarul a ajuns în niște situații din care putea să înscrie.

Fane Târnovanu a avut o evoluție... cum ne-a obișnuit în ultimul timp. Vreau să-l felicit și eu și tot staff-ul. Eu am spus încă de la început că este un nivel foarte ridicat, poate n-am fost pregătiți pentru o asemenea competiție. Jucătorii care nu au fost lăsați de cluburi să participe la această acțiune, am avut jucători accidentați, ritmul infernal al competiției...

Absolut nimic nu-mi reproșez. Cred că la meciul cu Spania era foarte dificil să facem mai mult. Și jucătorilor le-am spus că în duelul direct pe care l-a avut Spania cu Ucraina nu se știe cine va câștiga.

Să știți că eu îmi termin contractul cu Federația Română de Fotbal. Când arbitrul a fluierat finalul jocului, contractul meu s-a încheiat. Dar să vă spun ceva, eu nu m-am agățat niciodată de contracte, chiar dacă aș fi avut contract în continuare. Sunt un om fair-paly, de fiecare dată îmi propun să pot să stau cu fruntea sus în fața oricui. Este o realitate a fotbalului românesc, cred că avem probleme în jocurile internaționale”, a spus Emil Săndoi, la TVR.