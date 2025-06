Emoție pură! Micii tricolori au intonat din suflet Imnul Național înainte de România - Italia de la EURO U21

Sursă Foto: Captură Pro TV

Echipele de start din România - Italia

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu