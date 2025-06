Federația Română de Fotbal (FRF) a ajuns să facă un titlu de glorie din rezultatele naționalei de tineret, începând din 2019.

Într-adevăr, în ultimii 6 ani, am fost prezenți la patru turnee finale continentale, la Under 21. Din păcate, plusurile se cam încheie aici. Pentru că, după cum sport.ro a arătat aici, în ultimele noastre opt partide, la Euro 2021, Euro 2023 și Euro 2025, avem... o singură victorie! Care datează de acum 4 ani!

Și mai e o problemă. Deși am exagerat, în stilul nostru caracteristic, cu laudele la adresa tricolorilor mici din 2019, ulterior, realitatea ne-a dat o „palmă grea“. Sport.ro a arătat aici cum s-a ales praful de echipa lui Rădoi de la care unii se așteptau să egaleze performanțele Generației de Aur!

Stoichiță, comic: „Spania ne-a pasat în jurul careului. Atât“

Modul în care au fost „umflate cu pompa“ rezultatele naționalei de tineret din ultimii ani e consecința prezenței unor oameni, precum Mihai Stoichiță, în cadrul federației. „Lippi“ e capabil de a minimaliza orice eșec și de a glorifica orice rezultat mărunt. Iar modul în care a vorbit, după meciul Spania U21 – România U21, scor 2-1, spune totul despre cum înțelege el fenomenul fotbalistic.

Concret, după o partidă în care Spania ne-a luat mingea – posesia noastră a fost de doar 30%! – Stoichiță a venit cu o „radiografie“ comică.

„Puteam să rezolvăm meciul în favoarea noastră, oricât de defensiv spuneţi că am fi fost noi. Practic, Spania e o echipă care te dezechilibrează, care are fantezie, dar n-a reuşit să facă mare lucru şi aici aş vrea să remarc jocul defensiv organizat de Pancu. Spania juca un fel de handbal, ne pasau prin jurul careului şi atât! Apoi, eu cred că n-a fost cartonaş roşu la eliminarea lui Blănuţă (n.r. – Blănuță aproape că a rupt piciorul jucătorului spaniol!). OK, am fost eliminați, dar suntem bucuroşi că am fost aici. Am și demonstrat că nu suntem o echipă de mâna a doua. Pentru că am jucat de la egal la egal şi cu Italia, dar şi cu Spania“, a spus Mihai Stoichiță.