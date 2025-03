Surprinzător pentru mulți, Louis Munteanu (22 de ani) nu a fost convocat la naționala de seniori a României pentru primele meciuri din preliminariile CM 2026, în ciuda celor 20 de goluri marcate în campionat. Atacantul lui CFR Cluj rămâne, cel puțin momentan, la naționala U21, care în următoarele zile va disputa partide amicale cu Portugalia (vineri, 20:30, LIVE pe VOYO) și Olanda (marți, 19:30, LIVE pe Pro Arena și VOYO).

Daniel Pancu: "Am pățit și eu la fel ca Louis Munteanu: o perioadă lungă am marcat mult, dar nu eram convocat la națională"



Întrebat despre decizia lui Mircea Lucescu de a nu-l chema pe Louis la naționala de seniori, Daniel Pancu a adus în discuție propria sa experiență. Când era de vârsta lui Munteanu, actualul selecționer de la U21 înscria pe bandă rulantă, însă nu l-a convins pe Laszlo Boloni. A debutat pentru naționala mare abia la 24 de ani, în octombrie 2001, sub comanda lui Gică Hagi.



"Nu am niciun punct de vedere. Nu pot să comentez selecția de la echipa națională. Sfatul meu pentru el a fost din postura unuia care a pățit lucrul ăsta. Eu am pățit. Eu am fost o perioadă lungă unul dintre cei mai buni marcatori ai campionatului și nu eram convocat la națională. După care, am început să marchez chiar și 4 goluri pe meci în campionat.



Atunci era selecționer domnul Boloni și îmi aduc aminte perfect că a făcut un trial pe 'Lia Manoliu'. A chemat cei mai buni jucători din campionatul intern, iar echipa din care eu am făcut parte a câștigat cu 6-2 sau 6-3. Am marcat din nou 4 goluri și tot nu am fost chemat la echipa națională.



După care, la un moment dat, s-a schimbat selecționerul. Nu e cazul aici (n.r - în relația Louis Munteanu - Mircea Lucescu), nu se pune problema așa. Eu am putut să-i spun lui Louis că am trecut prin asta și am devenit mai puternic. Același lucru se va întâmpla și la el, cu siguranță.



Louis e foarte puternic, e căpitanul echipei și ne-a ajutat enorm în campania asta. Nu aș putea face un clasament al primilor 3 jucători din campania de calificare, dar Louis e cu siguranță printre ei. A fost căpitanul echipei de la început, iar calitățile lui le vedeți cu toții. Să marchezi 20 de goluri în campionatul României ca român e o mare performanță și mai sunt încă 9 etape. Sper să mai marcheze și să-și ajute echipa să-și atingă obiectivele. El e foarte puternic metal și nu se va vedea lucrul ăsta", a spus Daniel Pancu, într-un interviu acordat pentru PRO TV înaintea meciurilor amicale cu Portugalia și Olanda.

Louis Munteanu, la EURO sau în preliminariile CM 2026, în vară?



Întrebat dacă îl vrea pe Louis Munteanu și la Campionatul European U21, care se va disputa în vară, Pancu nu a oferit un răspuns concret.



"Am spus tot timpul că obiectivul e ca jucătorii de la tineret să joace pentru naționala mare. Ăsta e obiectivul, până la urmă. Câțiva dintre ei și-au schimbat carierele prin evoluțiile de la U21", a mai spus Pancu.

România U21 a fost repartizată în grupa A de la EURO 2025. Va înfrunta Italia (11 iunie, Trnava), Spania (14 iunie, Bratislava) și gazda Slovacia (17 iunie, Bratislava).



Tot în luna iunie, naționala de seniori a României va disputa următoarele două partide din preliminariile CM 2026, cu Austria (7 iunie) și Cipru (10 iunie).