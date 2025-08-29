Partida cu Kosovo este programată vineri, 5 septembrie, de la 18:30, pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, iar meciul cu San Marino se va disputa patru zile mai târziu, pe 9 septembrie, de la 21:30, la Serravalle. Ambele meciuri vor fi transmise LIVE pe Pro Arena și VOYO.

Reprezentativa condusă de Costin Curelea, care a preluat naționala de tineret după plecarea lui Daniel Pancu, face parte din grupa A în preliminariile EURO 2027, unde se mai află Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino.

Lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara)

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Programul României U21 în preliminariile pentru EURO 2027