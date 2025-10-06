Jucătorul Rareş Pop de la Rapid a fost convocat la lot de selecţionerul Costin Curelea după ce Mihnea Rădulescu s-a accidentat în partida dintre Universitatea Craiova şi FCSB de duminică seară.



Rareş Pop se afla în cantonament cu naţionala U20, locul lui în lotul condus de Adrian Iencsi urmând să fie luat de Luca Băsceanu, jucătorul Universităţii Craiova.



Rareș Pop îl înlocuiește pe Mihnea Rădulescu la echipa națională U21



Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile Euro-2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei.



Programul tricolorilor:



Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)



Marţi, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)



Naţionala U21 se află în Grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027 şi va întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino în drumul către cea de-a 5-a prezenţă consecutivă la turneul final european de tineret, scrie News.ro.

