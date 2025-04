David Popivici, o nouă reacție după retragerea forțată din cursa de 100 de metri liber

La scurt timp după veste tristă, înotătorul în vârstă de 20 de ani a ținut să le transmită un mesaj de mulțumiri tuturor suporterilor săi care s-au deplasat la Otopeni pentru a-l vedea concurând.



"Astăzi, ar fi trebuit să concurez în finala de 100m liber, una dintre preferatele mele… însă, din păcate, durerile de spate nu mi-au permis să intru în bazin. A fost o decizie grea, dar necesară. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poți face ca sportiv este să știi când să spui 'stop', ca să ai grijă de corpul și de drumul tău pe termen lung.



Chiar dacă mi-a fost greu să privesc cursa de pe margine, am rămas cu inima plină datorită vouă. Nu am vrut sa-i dezamăgesc pe copiii care au venit să mă vadă, așa că am petrecut câteva momente cu ei.



Mulțumesc tuturor pentru susținere și înțelegere - voi reveni mai puternic!", a scris David Popovici pe rețelele de socializare.