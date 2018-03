Mii de locuri de parcare noi construite in Bucuresti pana la finalul anului. Care sunt zonele vizate

Primarul sectorului 2 anunta peste 1000 de locuri de parcare noi.

"Este vorba atat de parcari supraetajate, cat si de parcari la sol, plus doua noi smart-parking-uri. In aceasta vara ar urma sa inceapa lucrarile, dupa ce vom avea studiile de fezabilitate si vor fi aprobati indicatorii tehnico-economici in Consiliul Local. Estimez ca ar putea fi finalizate pana la sfarsitul anului", a declarat pentru B365.ro primarul Sectorului 2, Toader Mugur Mihai.



Noile parcari ar urma sa fie construite dupa cum urmeaza:

Bd. Colentina 25A-25B P+4, aprox. 400 locuri

str. Delfinului P+4, aprox. 310 locuri

Al. Dobrina doua parcari la sol: una cu plata, una pentru riverani

Bd. Chisinau nr. 12+ nr.16 parcare la sol

str. Ciocarliei parcare la sol. Ultimele trei cu o capacitate totala de aprox. 800 locuri.



"Intentionam sa introducem o plata in sistem mixt, ele urmand sa fie folosite de asociatiile de proprietari, dar vor functiona si ca parcari publice cu plata", a mai explicat edilul Sectorului 2 pentru sursa citata.