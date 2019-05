Ferrari a prezentat cea mai puternica masina din istorie si este hibrid! Ce viteza poate sa prinda BESTIA de 1000CP si cat va costa  

Ferrari a anuntat miercuri noul SF90 Stradale, un hibrid care poate sa prinda 100km/h in doar 2.5 secunde si are o viteza maxima de 340km/h! Compania din Italia a numit SF90 Stradale "cel mai puternic Ferrari din istorie", avand in total 1.000CP. In doar 6.7 secunde, aceasta masina este capabila sa atinga 200km/h!

Acest model poate sa mearga si 25 de kilometri doar cu curent electric, putand astfel sa intre in orasele in care sunt interzise motoarele conventionale. Pretul masinii nu a fost dezvaluit, insa se pare ca va fi de aproximativ 450.000 de euro.

Primele masini vor ajunge la cumparatori la inceputul lui 2020.



Like the look of the stunning new @Ferrari SF90 Stradale? Take a look at the 986bhp hybrid in action below, and get all the info here: https://t.co/KyG0NgGuTU pic.twitter.com/Uev6nN2C0t