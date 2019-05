Cu Ferrari la Bucuresti: momentul in care bolidul de sute de mii euro e lovit direct in usa. VIDEO

Un Ferrari rosu a fost lovit in usa imediat dupa ce a parcat pe o straduta din Bucuresti.

Accident scump pe strazile din Bucuresti. Un bolid Ferrari de peste 200.000 de euro a fost lovit in usa, chiar in momentul in care soferul se pregatea sa se dea jos dupa ce parcase masina. Soferul care a produs accidentul se grabea sa treaca, dupa ce a asteptat manevrele de parcare ale Ferrari-ului. Sunt si care sustin ca e vina soferului cu Ferrari, care nu s-a uitat in oglinzi cand s-a dat jos din masina.