Tragedie INCREDIBILA: arbitru mort pe teren! S-a prabusit in timpul unei faze! VIDEO

Arbitrul unei partide de prima liga din Bolivia a murit pe teren!

Arbitrul Victor Hugo Hurtado a cazut in minutul 47 al partidei Always Ready si Oriente Petrolero si a fost gasit de medici fara puls. Ei l-au trimis la spital, insa era deja prea tarziu. Centralul in varsta de 32 de ani murise deja.



Partida a avut loc pe stadionul Estadio El Alto din La Paz, oras situat la peste 4000 de metri altitudine.