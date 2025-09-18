Partida a consemnat debutul lui Leroy Sane în Champions League pentru gruparea turcă la care a ajuns în această vară liber de contract de la Bayern Munchen.

Leroy Sane, unic în istoria Champions League

Chiar dacă echipa sa a fost umilită de clubul din Bundesliga, Leroy Sane a intrat definitiv în istoria Champions League. Galatasaray a deschis scorul încă din minutul 8, când Yunus Akgun a înscris din assist-ul lui Leroy Sane.

Astfel, Sane a devenit singurul jucător din istoria Champions League care a marcat sau a contribuit cu o pasă decisivă la debutul în cea mai importantă competiție europeană la toate cele patru echipe alături de care a jucat în UCL.

În 2015, Sane debuta în Champions League cu Schalke 04. Atunci înscria într-o partidă cu Real Madrid din optimile competiției, scor 4-3.

Apoi, în 2016, în debutul său în UCL cu Manchester City, a oferit un assist într-un meci din grupe cu Borussia Monchengladbach, scor 4-0.

În 2020, când a debutat cu Bayern în Champions League, Sane înscria împotriva lui RB Salzburg, scor 6-2.

