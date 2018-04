UEFA a deschis o ancheta dupa Liverpool-City! Politia ii cauta pe huliganii care au atacat autocarul echipei lui Guardiola

Liverpool a castigat spectaculos turul sferturilor UEFA Champions League cu City, scor 3-0. Toate cele trei goluri au fost reusite in 20 de minute.



UEFA a deschis o ancheta dupa ce autocarul echipei lui Guardiola a fost atacat de suporterii lui Liverpool. Potrivit DailyMail, oficialii UEFA au inceput sa inspecteze autocarul lui City imediat ce acesta a ajuns in parcarea stadionului.



Presa engleza noteaza si ca politia britanica a demarat o ancheta pentru a-i identifica pe fanii care au aruncat cu diferite obiecte in autocarul lui City. Doi politisti au fost raniti in urma acestor incidente.