Starul lui Bayern Munchen a dezvăluit care a fost planul principal 'anti-Mbappe' în Champions League

Campioana Franței nu a reușit să marcheze niciun gol în „dubla manșă” cu Bayern Munchen din optimi. Dacă în meciul de pe Parc des Princes superstarul Kylian Mbappe a intrat pe final, când PSG a început să fie periculoasă, deși nu a înscris, în retur atacantul francez a fost titular, fără succes însă.

Cu Neymar accidentat, Kylian Mbappe și Leo Messi nu au reușit „minunea”, iar Bayern a marcat de două ori, prin Choupo-Moting și Gnabry. Atacantul francez a fost neutralizat complet de jucătorii lui Julian Nagelsmann, astfel că nu a reușit să fie un real pericol la poarta lui Sommer.

Cel care i-a adus victoria lui Bayern Munchen în meciul tur, Kingsley Coman, a vorbit despre meciul cu Paris Saint-Germain, dezvăluind care a fost „cheia” pentru succesul bavarezilor.

„Nu a fost niciun plan mare 'anti-Mbappe'. Cel mai important lucru a fost să îi tăiem legătura cu Messi”, a dezvăluit Kingsley Coman pentru Telefoot conform contului iMiaSanMia.

