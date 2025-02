În partida de pe teren propriu, catalanii au jucat în inferioritate numerică mai mult de jumătate de meci, după ce Istvan Kovacs, centralul partidei, a decis să-l elimine pe Ronald Araujo după un fault din postura de ultim apărător.

Într-un interviu acordat pentru publicația Sport, fundașul de 25 de ani a mărturisit că a fost foarte afectat de eliminarea din acel meci.

"În ciuda faptului că am 25 de ani, am căpătat ceva experienţă. Se reflectă în meciurile mari, nu m-am ascuns niciodată. Catastrofa din meciul cu PSG s-a terminat, dar îmi plac astfel de meciuri.

La început, m-a urmărit meciul, în special în restul sezonului. Dar cu timpul, am trecut peste, face parte din trecut acum. E o nouă poveste care aşteaptă să fie scrisă. Cei mai mari jucători sunt puternici mental şi ştiu să depăşească astfel de situaţii. Mă consider şi eu la fel. Nu neg faptul că după nu am fost la nivelul meu obişnuit în La Liga, dar mergem înainte. Am o carieră de construit, să mă dăruiesc acestui club", a declarat Ronald Araujo.

Ronald Araujo a semnat cu FC Barcelona

Ronald Araujo (25 de ani) a decis să-și continue cariera la FC Barcelona, în ciuda interesului manifestat de Juventus, club cu care sud-americanul a negociat intens în ultimele luni.

Deși fundașul își dorea o schimbare și era tentat să accepte oferta torinezilor, directorul sportiv al Barcelonei, Deco, a reușit să-l convingă să rămână pe "Camp Nou".

FC Barcelona a anunțat că apărătorul de 25 de ani a semnat un nou contract valabil până în vara anului 2031.

"Fundașul central uruguayan rămâne la Barca pentru încă șase sezoane.

FC Barcelona și Ronald Araujo au ajuns la un acord privind prelungirea contractului jucătorului, legându-l de club până la 30 iunie 2031", a fost anunțul catalanilor.