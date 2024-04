Verdictul specialistului după arbitrajul lui Istvan Kovacs din FC Barcelona - PSG 1-4

Catalanii au condus cu 1-0 prin golul marcat de Raphinha în debutul partidei, dar jocul a luat o altă întorsătură după ce Istvan Kovacs, centralul partidei, a decis să-l elimine pe Ronald Araujo după un fault din postura de ultim apărător.

În zece, catalanii s-au văzut egalați înainte de pauză prin golul marcat de Ousmane Dembele. Au urmat reușite semnate de Vitinha și Kylian Mbappe (dublă) în partea secundă, care au trimis PSG-ul în semifinalele Champions League, acolo unde va întâlni Borussia Dortmund.

Aspru criticat de presa catalană după prestația din meciul cu PSG, Istvan Kovacs a fost analizat atent de Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj și fostul arbitru internațional.

Fostul central este de părere că arbitrajul brigăzii conduse de Istvan Kovacs a fost unul demn de mândrie.

Cristi Balaj, analiza brigăzii conduse de Istvan Kovacs

„Este trist într-o oarecare măsură, dar și amuzant în același timp, să privim părerile celor care contestă arbitrajul lui Istvan Kovacs, dar și părerea majoritară a celor care au apreciat arbitrajul prestat de brigada românească.

Trebuie să înțelegem că un arbitru trebuie să fluiere și să decidă ceea ce regulamentul impune, chiar dacă într-un joc ai toate deciziile importante împotriva unei singure echipe. Cum a fost cazul Barcelonei.

Eliminarea este obligatorie. Pentru că avem un atacant care scapă într-o situație iminentă de a înscrie. ‘Denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity’, conform Legilor Jocului. Și chiar dacă vorbim de o simplă neglijență, de un apărător care îl împiedică pe atacant să înainteze și contactul a existat clar pentru că nu întâmplător au căzut ambii jucători, chiar și apărătorul.

În această situație, conform recomandărilor FIFA, obligatoriu trebuie să se acorde cartonașul roșu.

(...)

Chiar dacă toate deciziile au fost împotriva unei singure echipe, nepopulare așa cum se practică în arbitraj a folosi acest termen, trebuie să fim mândri pentru faptul că un arbitru român a avut o asemenea prestație.

E o pată neagră pentru jucătorii sau cei care au avut o atitudine nedemnă de un asemenea nivel și care trebuie să înțeleagă că respectul trebuie să există de ambele părți, indifernt de țara de unde provii și numele echipei”, a spus Balaj, pentru Fanatik.ro.

”Kovacs nu ar arbitra nici în liga a patra din Spania”

Pavel Fernandez, expertul în arbitraj al publicației Marca, a transmis că centralul român nu ar putea să arbitreze nici măcar în liga a patra din Spania, având în vedere prestația sa din meciul dintre Barcelona și PSG.

”Se numește Istvan Kovacs și a arbitrat la Barcelona – PSG în Champions League. În Spania nu ar arbitra nici în liga a patra. Ce slab”, a spus Pavel Fernandez, specialistul în arbitraj al Marca.