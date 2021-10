Salah a intrat în istoria lui Liverpool! Record impresionant stabilit de atacantul egiptean

Atacantul egiptean este de mulți ani om de bază în echipa lui Jurgen Klopp, însă în sezonul trecut părea că nu se regăsea. Anul acesta însă, fotbalistul este la alt nivel.

Liderul naționalei din Egipt a înscris în minutul 8 al partidei cu Atletico Madrid, din grupele Champions League. El a driblat trei adversari, iar șutul său a fost deviat în poarta lui Jan Oblak.

Confrom publicației Octa, Salah a devenit astfel primul fotbalist care marchează în nouă meciuri consecutive pentru Liverpool. Anterior el punctase în poarta echipelor Watford, Manchester City, FC Porto (dublă), Brenford, AC Milan, Leeds, Norwich și Chelsea.

