Real Madrid are un nou erou în Champions League! Karim Benzema a fost „călăul” PSG-ului 

Miercuri, Real Madrid a primit vizita lui PSG pe Santiago Bernabeu, în optimile UEFA Champions League. Partida pornea de la 0-1 pentru madrileni, grație golului înscris de Kylian Mbappe (23 ani) în tur. Iar starul parizienilor a recidivat și în retur și a marcat în minutul 39.

Doar că, în cele din urmă, a fost seara unui alt francez. În repriza a doua, Karim Benzema (33 ani) a fost la locul și momentul potrivit și a reușit să marcheze 3 goluri în 17 minute.

La prima reușită, atacantul a speculat greșeala lui Gianluigi Donnarumma (23 ani), care s-a complicat și i-a pasat direct lui Vinicius (21 ani), ca brazilianul să-l servească ideal în fața porții pe Benzema.

După primul gol, francezul s-a dezlănțuit și a fost finalizatorul Realului la două contraatacuri purtate excelent și a ajuns la 83 de reușite în UEFA Champions League.

