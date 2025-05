Tehnicianul spaniol a recunoscut superioritatea portarului advers și a transmis că PSG merită felicitări pentru calificare.



Reacția lui Mikel Arteta după ce a ratat calificarea în finala Champions League



„Omul meciului în ambele manșe a fost același: Gianluigi Donnarumma. A făcut o diferență imensă. Felicitări celor de la PSG pentru calificare. Voi spune mai multe la rece, pentru că nu e bine să vorbesc la cald”, a spus tehnicianul spaniol după meci.



„Am început foarte bine, i-am presat, am avut ocazii uriașe. După 20 de minute, trebuia să fie 3-0 pentru noi. Dar asta e, așa e competiția. Sunt mândru de băieți, am dat tot ce am putut, însă nu am reușit să facem ce ne-am propus”, a continuat antrenorul.



Ce echipă va susține în ultimul act



Chiar dacă a fost eliminat, antrenorul „tunarilor” va urmări cu emoție finala din 31 mai, programată la Allianz Arena, și a declarat că va susține echipa franceză.



„Sper ca PSG să câștige finala. Din cauza timpului petrecut acolo, chiar îmi doresc să o facă. Când va veni finala, voi fi în tribună cu sufletul pentru ei”, a spus Arteta.



PSG va juca pentru trofeu împotriva lui Inter Milano, iar finala se vede LIVE TEXT pe Sport.ro!