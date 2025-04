”Erou” în meciul din tur, când a înscris de două ori din două lovituri libere, Declan Rice (26 de ani) a avut o prestație solidă și în returul de pe ”Bernabeu” și a fost lăudat de presa britanică.



După meci, mijlocașul englez a tras primele concluzii și crede cu tărie că echipa sa poate câștiga UEFA Champions League în acest an.



Arsenal nu a câștigat niciodată cel mai râvnit trofeu intercluburi din Europa. A fost aproape în 2006, când a pierdut cu 1-2 o finală cu FC Barcelona, disputată la Paris.



Declan Rice: ”Vrem să câștigăm Champions League”



„E o noapte atât de specială pentru club, o noapte istorică pentru club. Am avut un obiectiv în această competiție, vrem s-o câștigăm. Aveam atât de multă încredere încât am venit aici ca să câștigăm jocul.



(...)



În această competiție ne-am descurcat uimitor de bine. Credem pe deplin și avem încredere deplină în antrenor, e incredibil. Semifinala este ceva important pentru noi”, a spus Rice, la TNT Sports.



Mijlocașul englez a fost întrebat și despre următoarea adversară a ”tunarilor” din Champions League, PSG: ”O echipă de top. Am jucat cu ei deja, dar sunt o echipă diferită de ceea ce erau atunci”.



Tabloul semifinalelor UEFA Champions League



A fost un sezon extrem de spectaculos în UEFA Champions League, iar acum avem careul de ași pentru semifinale. Se anunță alte meciuri de cinci stele. Iată programul:



Semifinala 1: Arsenal vs PSG

Semifinala 2: FC Barcelona vs Internazionale Milano

Meciurile tur vor avea loc pe 29 și 30 aprilie. Partidele decisive se vor disputa pe 6 și 7 mai. Arsenal și FC Barcelona vor fi gazde în tur.



Marea finală va avea loc pe 31 mai, pe stadionul Allianz Arena, din Munchen. Toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite, în format LIVE BLOG, pe site-ul www.sport.ro.