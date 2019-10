Prima reactie a lui Zidane dupa ce Real a fost aproape de o noua umilinta in Champions League: "Nu am patit asa ceva niciodata!"

Real Madrid a fost la un pas de o noua rusine in UEFA Champions League.

Dupa 0-3 cu PSG in prima etapa, Brugge a condus cu 2-0 pe Bernabeu. Real a reusit in cele din urma sa egaleze, cu 5 minute inainte de final.

Zinedine Zidane si-a gasit cu greu cuvintele dupa acest meci.

"Este un rezultat rau, dar reactia avuta in repriza a doua e buna. Nu pot fi fericit dupa primele 45 de minute. A fost o repriza cum nu am mai facut niciodata. A fost loc si pentru castigarea celor 3 puncte. Le-am spus la pauza ca avem 45 de minute sa schimbam acest rezultat. Daca nu schimbam felul de a juca, vom pierde. Si s-a vazut o atitudine diferita in repriza secunda", a declarat Zidane la finalul meciului.