Jucătorii lui Mikel Arteta le-au predat galacticilor o lecție de fotbal în turul sferturilor de finală din UEFA Champions League. Arsenal a învins-o cu 3-0 pe Real Madrid și pleacă, așadar, cu prima șansă în a doua manșă de pe ”Santiago Bernabeu”.



Declan Rice a fost MVP-ul partidei. După golul senzațional din lovitură liberă marcat în minutul 58, fotbalistul a realizat ”dubla” în minutul 70. Mikel Merino a închis tabela în minutul 75.

Pep Guardiola, 'câștigător' după victoria lui Arsenal

Arsenal - Real Madrid 3-0 a fost rezultatul șoc din prima manșă a sferturilor de finală din Champions League, echivalent cu performanța Angliei de a trimite sezonul viitor cel puțin cinci echipe în principala competiție continentală.

Englezii nu mai pot fi depășiți în clasamentul coeficienților UEFA, așa că și locul cinci din această ediție de Premier League va obține calificarea în Champions League, dar Anglia mai poate trimite încă două reprezentante în competiție!

Liverpool, aproape campioană, și Arsenal de pe locul 2 par sigure de participare, iar următoarele trei se vor alege dintre Nottingham Forest, Chelsea, Newcastle, Manchester City și Aston Villa. Ultima are o șansă în plus în cazul în care nu termină în Top 5 și face minunea câștigând în acest an Champions League, iar o posibilă a șaptea echipă engleză în competiția numărul unu de pe continent ar putea veni de la câștigătoarea Europa League, acolo unde sunt în cursa pentru trofeu Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, și Manchester United.

În aceste condiții, Manchester City, care are un sezon sub așteptări și ocupă locul cinci în acest moment în Premier League, profită din plin de victoria celor de la Arsenal.

"Guardiola este fericit pentru înfrângerea suferită de Madrid. Anglia a obținut oficial un loc suplimentar în Champions League", au notat jurnaliștii de de la Relevo.