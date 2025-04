Antrenorul echipe italiene Inter Milano, Simone Inzaghi, a salutat victoria elevilor săi pe Allianz Arena, în faţa formaţiei germane Bayern Munchen (scor 2-1), şi a subliniat că gruparea nerazzurra mai are "un ultim pas" de făcut pentru a accede în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal.

Tehnicianul campioanei Italiei a fost lăudat de presa din Peninsulă, care a fost generoasă cu notele acordate.

”Manualul perfect de abordare a meciului: această seară este rezultatul gestionării partidelor trecute. Un tehnician la înălțimea Champions League”, a scris Gazzetta dello Sport, care i-a acordat lui Simone Inzaghi nota 8.

Simone Inzaghi, apreciat de presa italiană - notele primite



Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

TuttoMercatoWeb: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

L'Interista: 7,5

Tuttosport: 7

”Am fost excelenţi de la început până la sfârşit”, a spus Inzaghi după meciul 47 al sezonului



"Suntem fericiţi, am făcut un meci mare. După părerea mea, nu trebuie să ne concentrăm pe rezultat, ci pe modul în care am evoluat împotriva unui adversar puternic, care a jucat foarte bine tehnic. Ştiţi cu toţii cifrele lui Bayern. Nu au mai pierdut acasă în Liga Campionilor din 2021, dar mai este un ultim pas de făcut înainte de a ajunge în semifinale", a declarat Inzaghi.

"Am fost excelenţi de la început până la sfârşit. În prima repriză, am avut mai multă posesie împotriva unei echipe puternice. Este cu siguranţă o victorie importantă, ca şi altele. Finalele sunt cele de care oamenii îşi amintesc cel mai mult sau derby-urile Ligii Campionilor. În seara asta avem o mare satisfacţie, dar ştim că este doar prima repriză, iar manşa secundă a va fi pe San Siro", a adăugat el.

Tehnicianul italian a recunoscut că este impresionat de felul în care jucătorii săi continuă să muncească din greu, în ciuda numărului mare de meciuri jucate până acum, în condiţiile în care accidentările au limitat rotaţiile în ultimele luni.

"În ultimele două luni, nu am avut niciodată atâtea dificultăţi în ceea ce priveşte jucătorii disponibili, cu toate aceste meciuri de jucat. Această echipă se împinge dincolo de limitele sale. Am disputat 47 de meciuri, dar jucătorii nu simt oboseala. Suntem într-o urgenţă, dar ştiam că se poate întâmpla asta. Acum trebuie să fim buni în recuperarea jucătorilor şi să înţelegem cine are nevoie de odihnă. Astăzi, la pauză, Acerbi era pe masa de tratament, dar apoi am vorbit cu el şi a reuşit să continue", a mai spus antrenorul milanezilor, conform Agerpres.

Campioana en-titre a Italiei s-a impus în meciul de la Munchen prin golurile marcate de Lautaro Martinez (38) şi Davide Frattesi (88), în timp ce pentru gazde a punctat Thomas Muller (88). Manşa secundă va avea loc pe 16 aprilie, în capitala Lombardiei.