Mourinho a surprins pe toata lumea! Nume surpriza pe lista trimisa de United la UEFA pentru Champions League

Manchester United si-a anuntat lotul cu care va aborda noul sezon de UEFA Champions League.

Jose Mourinho a luat o decizie care i-a lasat masca pe jurnalistii englezi: Matteo Darmian a fost trecut pe lista trimisa la UEFA. Fotbalistul italian este unul dintre cei trei fundasi dreapta din lotul lui United, alaturi de Antonio Valencia si nou-venitul Diogo Dalot.

Decizia lui Mourinho este surprinzatoare in conditiile in care Darmian parea sa nu mai fie agreat de "The Special One", a jucat doar 5 meciuri in sezonul trecut de Premier League si a fost la un pas sa plece in vara. Napoli si Inter Milano s-au interesat de el.

Lotul lui United pentru Champions League:

Portari: David De Gea, Lee Grant, Sergio Romero

Fundasi: Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Diogo Dalot, Luke Shaw, Antonio Valencia, Matteo Darmian

Mijlocasi: Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Fred, Ashley Young, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Nemanja Matic, Scott McTominay

Atacanti: Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Anthony Martial