Deja campioană matematic în Premier League, Liverpool a părăsit devreme Champions League în acest sezon, încă din faza optimilor. După un 1-0 norocos pe Parc des Princes, echipa lui Arne Slot a cedat pe Anfield contra lui Paris Saint-Germain, 0-1 (1-4 d.l.d.).

Mohamed Salah rememorează dubla lui Liverpool cu PSG



Într-un interviu pentru France Football, Salah a rememorat dubla cu Paris Saint-Germain, echipă pe care o descrie drept cea mai bună de pe continent la momentul respectiv.



"Trebuie să fiu sincer. PSG a făcut un meci foarte bun în tur, însă a fost extrem de ghinionistă, iar Alisson a avut cel mai bun meci din cariera sa la Liverpool. Apoi a urmat returul de pe Anfield, unde și noi am avut ghinion pentru că am lovit bara de două sau trei ori, iar ei au scos mingea de pe linia porții.



La retur a fost 50-50. Nimeni nu poate spune cine merita să se califice. Ei au avut un tur foarte bun, noi un retur foarte bun și am pierdut la loviturile de departajare.



A fost ziua lui PSG, iar după meci am dat mâna cu jucătorii lor, i-am felicitat și le-am urat să câștige Liga Campionilor.



Noi am fost tot sezonul într-o mare formă, dar am avut o ușoară scădere în martie, când am și dat peste cea mai bună echipă din Europa la acel moment (n.r - PSG)", a spus Salah, citat de L'Equipe.



PSG joacă în această seară, pe teren propriu, returul cu Arsenal, din semifinalele Ligii Campionilor. În tur, echipa lui Luis Enrique s-a impus cu 1-0 la Londra.



În finală așteaptă Inter Milano, echipă care a eliminat dramatic Barcelona, 7-6 la general.