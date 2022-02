Mohamed Salah, decisiv pentru Liverpool! Recordul stabilit de starul egiptean după golul marcat în partida cu Inter Milano

Liverpool a câștigat fără emoții la Milano, scor 2-0 cu Inter, și are, acum, o misiune mai ușoară pentru returul de pe Anfield.

Formația antrenată de Jurgen Klopp a avut nevoie de 76 de minute pentru a deschide scorul, chiar dacă a dominat partida.

Firmino a reluat cu capul o minge centrată din corner și l-a învins pe Handanovic. Scorul final a fost stabilit de Mo Salah. Egipteanul a tras cu stângul din interiorul careului, iar mingea a fost deviată de unul dintre fundașii lui Inter Milano.

Datorită acestei reușite, Mohamed Salah a ajuns la cifre spectaculoase pentru Liverpool, marcând în opt partide consecutive, în deplasare, în Liga Campionilor.

În acest sezon, starul egiptean are 24 de goluri și 9 pase de decisive, fiind unul dintre cei mai de succes atacanți de la acest moment.

