Miercuri seară, Arsenal a primit vizita celor de la Olympiakos pe ”Emirates”, în etapa #2 din faza principală a competiției UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, meciul s-a încheiat 2-0 în favoarea echipei pregătite de Mikel Arteta.



Mikel Arteta s-a convins de Viktor Gyokeres



După meci, tehnicianul lui Arsenal a vorbit despre Viktor Gyokeres, integralist cu Olympiakos, dar care nu a reușit să se impună pe tabela de marcaj. Atacantul a venit la Londra cu surle și trâmbițe în perioada de mercato recent încheiată.



”Ce simt eu este că face lucruri din ce în ce mai bune la fiecare meci. Per ansamblu, prestația lui a fost excepțională. Ne dorim să marcheze goluri, dar dacă nu reușește, măcar să continue să contribuie atât de mult la jocul echipei, așa cum face acum.



Este de mare ajutor”, a spus Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.