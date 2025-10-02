Mikel Arteta s-a convins de Viktor Gyokeres

Mikel Arteta s-a convins de Viktor Gyokeres Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

65,8 milioane de euro a costat-o pe Arsenal transferul lui Viktor Gyokeres vara trecută de la Sporting Lisabona.

TAGS:
Mikel ArtetaViktor GyokeresArsenal
Din articol

Miercuri seară, Arsenal a primit vizita celor de la Olympiakos pe ”Emirates”, în etapa #2 din faza principală a competiției UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, meciul s-a încheiat 2-0 în favoarea echipei pregătite de Mikel Arteta.

Mikel Arteta s-a convins de Viktor Gyokeres

După meci, tehnicianul lui Arsenal a vorbit despre Viktor Gyokeres, integralist cu Olympiakos, dar care nu a reușit să se impună pe tabela de marcaj. Atacantul a venit la Londra cu surle și trâmbițe în perioada de mercato recent încheiată.

”Ce simt eu este că face lucruri din ce în ce mai bune la fiecare meci. Per ansamblu, prestația lui a fost excepțională. Ne dorim să marcheze goluri, dar dacă nu reușește, măcar să continue să contribuie atât de mult la jocul echipei, așa cum face acum. 

Este de mare ajutor”, a spus Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.

Gyokeres a marcat de trei ori în primele șase etape ale eșalonului de elită din Anglia. A realizat o ”dublă” cu Leeds în a doua rundă și a marcat cu Nottingham Forest în etapa #4. A fost titular în toate meciurile.

Ce urmează pentru Arsenal

Pentru ”tunari” urmează duelul de pe ”Emirates” cu West Ham sâmbătă după-amiază, de la ora 17:00, în etapa #7 din Premier League. Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO!

În clasamentul Premier League, competiție care se vede doar pe VOYO, Arsenal se situează pe locul secund cu 13 puncte. Patru victorii, un egal și o remiză a bifat echipa lui Arteta până acum.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
Cod roșu de ploi abundente &icirc;n două județe, p&acirc;nă vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă &icirc;n jumătate din țară. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezastru pentru Rom&acirc;nia! Tricolorul s-a accidentat și ratează meciul cu Austria
Dezastru pentru România! Tricolorul s-a accidentat și ratează meciul cu Austria
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Edgar Davids&rdquo; din Rom&acirc;nia poate fi următorul transfer de la FCSB: &rdquo;E deschis dialogul cu domnul Becali&rdquo;
”Edgar Davids” din România poate fi următorul transfer de la FCSB: ”E deschis dialogul cu domnul Becali”
Gigi Becali, anunț &icirc;nainte de FCSB - Young Buys: &rdquo;Dau lovitura cu el! E atacant&rdquo;
Gigi Becali, anunț înainte de FCSB - Young Buys: ”Dau lovitura cu el! E atacant”
Elias Charalambous, categoric &icirc;nainte de FCSB - Young Boys: &rdquo;Singura metodă&rdquo;. La ce s-a referit antrenorul campioanei
Elias Charalambous, categoric înainte de FCSB - Young Boys: ”Singura metodă”. La ce s-a referit antrenorul campioanei
Nu are pic de milă: Iga Swiatek &bdquo;s-a biciuit&rdquo; singură după a paisprezecea &icirc;nfr&acirc;ngere suferită &icirc;n 2025
Nu are pic de milă: Iga Swiatek „s-a biciuit” singură după a paisprezecea înfrângere suferită în 2025
Trump, decizie scandaloasă: naționala calificată la Mondiale, interzisă la tragerea la sorți
Trump, decizie scandaloasă: naționala calificată la Mondiale, interzisă la tragerea la sorți
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de &icirc;ngrijiri

Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

Revenire de senzație &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: &rdquo;Asta vrea să facă&rdquo;

Revenire de senzație în fotbalul românesc: ”Asta vrea să facă”

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute &icirc;n Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost &icirc;ngenuncheată de PSG: Asta se &icirc;nt&acirc;mplă c&acirc;nd nu poți ține ritmul

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"

Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Valentin Ceaușescu? Două legende ale Stelei au reacționat după vestea că ar fi grav bolnav

Ce se întâmplă cu Valentin Ceaușescu? Două legende ale Stelei au reacționat după vestea că ar fi grav bolnav



Recomandarile redactiei
&rdquo;Edgar Davids&rdquo; din Rom&acirc;nia poate fi următorul transfer de la FCSB: &rdquo;E deschis dialogul cu domnul Becali&rdquo;
”Edgar Davids” din România poate fi următorul transfer de la FCSB: ”E deschis dialogul cu domnul Becali”
Premieră &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! Decizia luată de FRF după problemele de arbitraj din ultima vreme
Premieră în fotbalul românesc! Decizia luată de FRF după problemele de arbitraj din ultima vreme
Gigi Becali, anunț &icirc;nainte de FCSB - Young Buys: &rdquo;Dau lovitura cu el! E atacant&rdquo;
Gigi Becali, anunț înainte de FCSB - Young Buys: ”Dau lovitura cu el! E atacant”
Ianis și Elena Hagi au ales numele copilului: provine din limba greacă
Ianis și Elena Hagi au ales numele copilului: provine din limba greacă
Elias Charalambous, categoric &icirc;nainte de FCSB - Young Boys: &rdquo;Singura metodă&rdquo;. La ce s-a referit antrenorul campioanei
Elias Charalambous, categoric înainte de FCSB - Young Boys: ”Singura metodă”. La ce s-a referit antrenorul campioanei
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, &icirc;nainte de Arsenal - Wolverhampton: Vrea să facă lucruri mărețe!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Pep Guardiola a fost desemnat managerul sezonului &icirc;n Premier League!&nbsp;
Pep Guardiola a fost desemnat managerul sezonului în Premier League! 
Pe bandă rulantă! Atacantul care a &icirc;nscris mai multe goluri dec&acirc;t FCSB &icirc;n anul 2024
Pe bandă rulantă! Atacantul care a înscris mai multe goluri decât FCSB în anul 2024
Topul golgheterilor din Champions League! V&acirc;rful de lance al Barcelonei și restul lumii
Topul golgheterilor din Champions League! Vârful de lance al Barcelonei și restul lumii
CITESTE SI
Vremea se schimbă radical &icirc;n Rom&acirc;nia. Furtuni violente &icirc;n București. Zonele unde va fi viscol

stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!