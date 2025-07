După Shkendija - FCSB 1-0 în prima manșă din turul al doilea preliminar UEFA Champions League, presa din Macedonia de Nord a subliniat cine este vinovatul pentru înfrângerea campioanei României.

Într-un articol intitulat ”Becali a provocat haos în meciul cu Shkendija: a înlocuit și <<rezolvat>> toți căpitanii!”, jurnalistul Martin Tanaskovski de la publicația Gol.mk detaliază ”calitățile” omului de fotbal Gigi Becali:

”Patronul lui FCSB, controversatul Gigi Becali, a provocat încă o dată furtuna prin interferențele sale cât se poate de directe în deciziile antrenorului de la echipă.

După cum subliniază și media din România, Becali a fost cel care a ordonat schimbările celor doi căpitani, Darius Olaru și Adrian Șut, în repriza a doua a meciului cu Shkendija.

Chiar dacă schimbările au venit în minutul 63, cu Ovidiu Perianu și Marius Ștefănescu intrați pe teren, exact după aceste mutări s-a văzut declinul drastic în jocul lui FCSB. Și, deja în minutul 65 Shkendija avea 1-0.

Iar ieșirile căpitanilor nu au fost fără scântei - Olaru și Șut și-au exprimat cât se poate de clar nemulțumirea că au fost scoși.

Iar situația a culminat cât meciul încă se juca și Becali a intrat în direct pentru a-i critica pe cei doi care intraseră pe teren, anunțând excluderea lor din echipă.

Acest anunț confirmă din nou faptul că patronul intervine în deciziile profesionale ale clubului, lucru care produce frecvent tensiuni, instabilitate și reacții divizate în rândul fanilor și a publicului iubitor de fotbal”.

Ce a spus la final antrenorul pe hârtie Elias Charalambous



FCSB a pierdut pe terenul lui Shkendija, scor 0-1, deși campioana României a dominat clar jocul în prima parte.

Macedonenii au deschis scorul în minutul 65, a urmat apoi eliminarea lui Qaka, iar roș-albaștrii puteau profita de avantaj, însă Florin Tănase și-a faultat dur un adversar și a fost și el eliminat.

Elias Charalambous s-a arătat dezamăgit după rezultatul meciului din Skopje și a tras o concluzie dură pentru roș-albaștri: ”Azi nu am făcut nimic, nu am fost pe teren”.

Antrenorul celor de la FCSB spune că diferența putea fi, însă, mai mare în favoarea macedonenilor, iar singurul care a oprit acest lucru a fost Ștefan Târnovanu.

Întrebat despre cartonașul roșu primit de Florin Tănase, Elias Charalambous a spus că decarul campioanei României a fost eliminat corect și nu are nimic de reproșat arbitrajului.

”Să fiu sincer, azi nu sunt multe de spus. Nu am jucat bine, nu am făcut nimic. De asta spun că nu e mare lucru de comentat: azi nu am fost pe teren. Târnovanu ne-a salvat pe final, puteau să marcheze mai multe goluri.

Săptămâna trecută am spus că ne-am revenit cu Petrolul, dar azi am făcut din nou un pas înapoi. Întotdeauna spun că trebuie să găsim un echilibru. Nu trebuie să vedem totul în negru, ci să analizăm ce putem îmbunătăți.

Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, trebuie să ne revenim. Trebuie să întoarcem acest meci. Rămânem cu picioarele pe pământ când câștigăm, iar acum trebuie să găsim soluții.

Tănase a luat un cartonaș roșu, din păcate, dar trebuie să ne revenim. Dacă arbitrul l-a acordat, înseamnă că a fost meritat. Trebuie să ținem capul jos și să jucăm mai bine. Îmi pare rău pentru fanii care au venit azi, i-am făcut nefericiți”, a spus Elias Charalambous după meci.



Rezumatul video al meciului Shkendija - FCSB 1-0