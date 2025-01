Brazilianul pentru care Gigi Becali a plătit 200.000 de euro în urmă cu un an nu s-a prezentat în cantonamentul echipei din Antalya, invocând motive personale, astfel că FCSB a decis să-l sancționeze drastic.

MM Stoica nu a dat foarte multe detalii și a spus doar că afacerea este una profitabilă pentru FCSB, iar jucătorul ar urma să se transfere în străinătate.



"Pleacă. Gigi a ajuns la o înţelegere cu un club, nu din ţară, pleacă în altă ţară. E o afacere profitabilă.



Dacă nu era ofertă era clar că va plăti, e de domeniul trecutului, acum nu mai are sens. E de domeniul trecutului, acum nu mai are niciun sens să mai discutăm.



Nu poţi să-l amendezi cu ceva ce a făcut în trecut. Nu poţi să îl pui să aducă bani de acasă, de primit nu mai are de primit niciun ban.", a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

Luis Phelipe a reacționat după plecarea de la FCSB

Jucătorul brazilian a mărturisit că nu este supărat pe decizia luată de oficialii campioanei României și este recunoscător pentru momentele frumoase petrecute la FCSB.

"L-am întâlnit o dată sau de două ori. L-am sunat şi mi-am cerut scuze că n-am ajuns la timp, i-am explicat faptul că a fost foarte bolnav copilul. Cred că am avut o relaţie bună, n-am nimic împotriva lui. Şi nu cred nici că el are ceva împotriva mea. Nu cred că e o persoană rea. Ok, are momentele lui rele când vorbeşte, spune numai ce vrea el. Pentru mine a fost greu pentru că am jucat cu UTA şi am jucat pe un alt post, ca număr 9, am pierdut nişte mingi, mi-am pierdut încrederea.

(Cea mai bună amintire de la FCSB) Când am câştigat titlul a fost cel mai bun moment. Clubul ăsta mi-a deschis uşile, am jucat în Europa League pentru prima oară în viaţa mea şi sunt recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine", a spus Luis Phelipe, potrivit as.ro.