Lamine Yamal l-a lăsat cu gura căscată pe Hansi Flick

Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a lăudat prestaţia lui Lamine Yamal de marţi, evidenţiind, printre altele, cele două pase decisive oferite de acesta, şi a subliniat totodată profunzimea lotului său, în urma victoriei cu 4-1 obţinută în deplasare împotriva lui Galatasaray Istanbul, în Liga Campionilor la fotbal, relatează AFP.

"Lamine se află într-o formă fizică excelentă şi iubeşte să joace fotbal, iar acest lucru se vede. Este impresionant. Este incredibil să avem jucători ca el, a schimbat soarta meciului pentru noi", a declarat Flick.

După ce a fost condusă pentru scurt timp cu 1-0, Barca a restabilit egalitatea înainte de pauză, impunându-şi ulterior superioritatea.

"La pauză, le-am spus jucătorilor că mi-a plăcut ce am văzut în prima repriză. Trebuia să controlăm jocul şi să circulăm mingea. Acestea sunt calităţile şi punctele noastre forte. Trebuie să facem asta în fiecare meci. Avem jucătorii necesari pentru a evolua la acest nivel şi pentru a menţine această filosofie de joc", a adăugat el.

Privind spre restul sezonului, "fotbalul se poate schimba foarte repede. Suntem foarte fericiţi şi avem încrederea şi convingerea necesare, dar ambiţiile noastre sunt şi mai mari. Sezonul se încheie în mai sau iunie şi vom vedea atunci care este situaţia", a adăugat tehnicianul german.

Comentând începutul excepţional de sezon al Barcelonei, antrenorul german a lăudat "calitatea antrenamentelor" efectuate de jucătorii săi. "Nu sunt surprins, cunosc echipa şi sunt convins sută la sută de ceea ce sunt capabili să realizeze", a remarcat el.

Revenind la Yamal, antrenorul Hansi Flick a precizat "că atunci când vezi situaţiile pe care Lamine le creează la fiecare antrenament, observi că la fel se întâmplă şi în meciuri".

Însă, "până la urmă, am mulţi jucători de mare valoare. Toată lumea se uită la Lamine şi pe bună dreptate, întrucât este remarcabil - dar pentru mine, cel mai important lucru este să reuşim împreună", a conchis Flick.

FC Barcelona s-a impus cu 4-1 la Istanbul în faţa lui Galatasaray, după o repriză secundă excelentă. Campioana Turciei a marcat prima, prin Aleksei Batrakov (28), a avut apoi un gol anulat pentru ofsaid, dar la pauză a fost egalitate, după golul lui Joao Cancelo (43).

Fermin Lopez (50), Anthony Gordon (53) şi Karim Adeyemi (66) au înscris pentru catalani în partea secundă şi au confirmat forţa ofensivă a echipei antrenate de Hansi Flick.