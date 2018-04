Juventus - Real Madrid, AZI LA PROTV! Duelul TITANILOR din sferturi: "galacticii" au castigat ultimele 2 finale de Champions League, italienii i-au eliminat in ultimele 4 'duble'

Juventus - Real Madrid, ora 21:45, in direct la ProTV.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Sferturile UEFA Champions League debuteaza cu un meci de foc, Juventus - Real Madrid, finala din sezonul trecut. Real Madrid a castigat trofeul la Cardiff dupa un 4-1 incredibil.

Real Madrid a mai invins-o pe Juventus intr-o finala de Champions League, in 1998, dupa un gol reusit de Predrag Mijatovic. In ceea ce priveste confruntarile de pe parcursul competitiei, Juventus a eliminat-o in ultimele patru duble eliminatorii pe Real Madrid.

Echipele probabile:

Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah - Khedira, Bentancur, Matuidi - Dybala, Higuain, Douglas Costa

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Ronaldo, Benzema