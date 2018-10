Imaginea de 1 milion de LIKE-uri! Ce nu s-a vazut la TV: ce a facut Ronaldo in momentul in care un fan a intrat pe teren

Juventus a invins-o pe Manchester United pe Old Trafford, scor 1-0. Dybala a marcat din pasa lui Ronaldo

Un suporter a intrat pe teren, imediat dupa meci, si s-a dus la Ronaldo, spre disperarea stewarzilor care nu mai stiau ce sa faca pentru a-l opri.

"It's okay, it's okay", le-a strigat Ronaldo oamenilor de ordine.

Fanul a primit apoi un cadou nesperat din partea lui Ronaldo. Portughezul i-a cerut telefonul si si-a facut un selfie, in care l-a surprins pe suporter, in timp ce se lupta cu stewarzii.

Ronaldo a savurat din plin minutele de dupa terminarea partidei, in aplauzele suporterilor de pe Old Trafford. A fost ultimul jucator al lui Juventus care a plecat la vestiare.

Un alt incident cu un suporter care a invadat terenul a avut loc si in timpul meciului. Imaginea s-a mutat imediat pe cadrul general, pentru ca regulile UEFA nu permit promovarea comportamentelor de acest gen.