Hopaaaa! Aroganta de milioane a lui Taarabt in Champions League. Ce i-a facut adversarului sau

Marocanul Taarabt n-a dat gol cu Zenit, dar a plecat de acasa cu o amintire de 5 stele. A reusit faza serii pe Da Luz.

Benfica a castigat cu 3-0 in fata campioanei Rusiei. N-a fost suficient pentru calificare. Lyon a facut egal pe teren propriu cu Leipzig si a prins primavara Champions League.

Driblingul lui Taarabt in fata lui Erokin a fost ales de pagina Champions League drept 'Skill of the day'. Africanul i-a trecut adversarului sau mingea printre picioare cu o noua mostra de talent pur!



???? This cheeky nutmeg by Adel Taarabt wins Skill of the Day! ????#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/4Ty2UhIeCJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019