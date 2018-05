Gestul SENZATIONAL al lui Klopp dupa finalul partidei! Ce a facut in fata fanilor

Dupa finalul meciului cu Roma, Jurgen Klopp s-a dezlantuit pe Olimpico!

Neamtul s-a bucurat pentru calificarea in finala alaturi de jucatorii lui, apoi in fata suporterilor. La 20 de minute dupa ce petrecerea de pe gazon s-a incheiat si fotbalistii erau la vestiare, Klopp a tinut sa-i mai recompenseze o data pe fani pentru efortul pe care l-au facut. Antrenorul lui Liverpool a iesit singur si s-a dus in directia suporterilor englezi pentru a sarbatori momentul de glorie al clubului.



Have a look at Klopp just now. You will love this @ViasportFotball pic.twitter.com/u2UkTVoLtA — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) May 2, 2018