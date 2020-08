Sterling a inscris dupa doar 9 minute! Gafa lui Varane a facut golul. Francezul a cedat sub presiunea lui Gabriel Jesus, brazilianul a recuperat in careu si i-a trimis lui Sterling, aflat intr-o pozitie din care nu putea rata!



There was once a time in which people used to compare Varane to Van Dijk... pic.twitter.com/N4d10Sk51c