Unul dintre titularii lui City a devenit principala tinta a Barcelonei! Lovitura pentru Pep: jucatorul poate fi luat cu doar 15 milioane de euro!

Este vorba despre Eric Garcia, fost jucator al echipei de tineret a catalanilor. El a refuzat sa-si prelungeasca intelegerea cu City, iar Barcelona este dispusa sa ofere 15 milioane de euro pentru ca el sa se intoarca acasa.

Garcia este, astfel, tinta principala pe care o au catalanii in acest moment. Reprezentantii clubului de pe Camp Nou vor merge la negocieri dupa meciul cu Napoli din acest weekend.

Jucatorul in varsta de 19 ani nu ar mai vrea sa continue la City desi si-a gasit locul in prima echipa, el fiind vazut ca un fotbalist cu un profil similar lui Ferran Torres, pe care clubul englez abia l-a transferat.

Barcelona nu vrea sa rateze mutarea lui Eric Garcia cu atat mai mult cu cat catalanii considera ca acesta ar putea fi succesorul lui Gerard Pique.

Fan declarat al gruparii blaugrana, Garcia nu a vrut sa-si prelungeasca contractul cu Manchester City din cauza incertitudinii care planeaza asupra lui Guardiola. Antrenorul se afla in ultimele 12 luni de contract si nu a declarat pana acum ce vrea sa faca in continuare.

