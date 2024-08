Cele două echipe și-au dat întâlnire în joi seară, de la ora 21:00, în turul 3 preliminar al Conference League. Partida s-a disputat pe Stadionul Munincipal din Sibiu.

Florin Maxim, încremenit după Corvinul - Astana 1-2: "Nu îmi găsesc cuvintele"

Hunedorenii au deschis scorul prin Antonio Manolache și au intrat la vestiare în avantaj. Bucuria elevilor lui Florin Maxim avea să se diminueze în minutul 62, când Ousmane Camora avea să egaleze și avea să dispară de tot doar 18 minute mai târziu, când Chinedu Geoffrey înscria golul de 1-2, care a și blocat tabela.

La sfârșitul celor 90 de minute, Florin Maxim a venit la microfon și a analizat meciul. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani s-a declarat "fără cuvinte" după "remontada" kazahilor. Mai mult, antrenorul născut în Brad a precizat că va avea un dialog cu elevii săi în vestiar și vor pune tot la punct pentru returul de săptămâna viitoare.

"Asta discutam și cu băieții, este prima dată când nu am explicații, nu îmi găsesc cuvintele. Trebuie să ajung în vestiar să le cer și lor o părere. În primele 15 minute, până am primit primul gol, am pierdut foarte multe mingi. Tranziția pozitivă au făcut-o bine, știau că vom juca acasă și ne vom desface. Sunt o echipă matură. Am luat primul gol, iar la al doilea am fost incapabili să reacționăm. După aceea, am mai avut o tresărire de orgoliu, dar în a doua repriză nu am arătat deloc bine.

Nu s-a schimbat nimic, dar fundașii laterali au urcat foarte mult, au schimbat sistemul la 4-3-3 pentru a avea acele accelerări cu care ne-au surprins. Noi ne-am uzat puțin la jocul fără minge, am fost incapabili să ieșim în întâmpinare. Am primit două goluri foarte ușoare, e frustrant. La primul gol, să le dai timp să își facă două atingeri și să facă ce vor... Sper să învățăm din asta.

Astăzi am învățat că, împotriva echipelor cu experiență, toată lumea ne dădea drept favoriți, dar dacă te uiți la lotul lor, vezi 12 internaționali. Au știut să sufere în prima repriză, au știut să simtă jocul. Nu pot să zic că m-au surprins, dar au fost mai pragmatici. Asta m-a marcat: după ce am avut 1-0 la pauză, trebuie să merg în vestiar să vorbesc cu băieții, pentru că nu am cuvinte.

Sunt jucători cu calitate, dar chiar și așa, atât timp cât l-am blocat pe piciorul stâng, iar pe dreptul nu e la fel de bun, nu poate finaliza. Băieții au observat asta. Am avut și niște probleme de sănătate, răceli de la Rijeka, dar nu am cuvinte pentru cum am arătat la începutul reprizei a doua.

Chiar dacă nu pare, ei au jucători de calitate. Nu vreau să par impertinent, dar am vorbit și am schimbat 2-3 impresii. Se poate întoarce rezultatul, dar nu putem pierde o minge la 80 de metri de poartă și să luăm gol. Este o problemă a noastră; avem tendința să ne retragem, dar când dai de un jucător cu calitate, asta se întâmplă. Ne vom regla, și chiar cred în calificare", a declarat Florin Maxim, la flash-interviuri.