"Esti favorit la Balonul de Aur, ce parere ai?" Reactia FABULOASA a lui Salah dupa calificarea in finala

Mohamed Salah ramane cu picioarele pe pamant dupa sezonul fantastic reusit la Liverpool.

Salah a avut un salt urias in acest sezon la Liverpool, iar acum a ajuns sa se lupte cu Messi si Ronaldo la Gheata de Aur a Europei. Mai mult, daca va reusi sa impresioneze si in finala de la Kiev, Salah devine favorit si la castigarea Balonului de Aur.

Entuziasmat dupa calificarea lui Liverpool in finala, legenda clubului, Jamie Carragher, l-a intrebat pe Salah ce parere are de faptul ca a devenit deja favorit la castigarea Balonului de Aur. Salah a raspuns modest.



"Nu am marcat de doua meciuri, poate o sa fiu rezerva in finala. Poate am pastra cateva goluri pentru finala. Eu incerc sa ajut echipa, nu conteaza unde jucam, am avut un sezon bun, acum ne concentram pe ultimele doua meciuri din Premier League, apoi la finala Champions League. Sansele sunt 50-50, e o finala, mai avem un meci ca sa castigam trofeul. As fi fericit sa castig un titlu cu acest club, poate o sa fie trofeul Champions League", a spus Salah.