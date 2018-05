Cea mai tare GLUMA dupa ce Liverpool s-a calificat in finala UEFA Champions League cu Real: "Sa-l avertizeze cineva pe Papa!"

Finala UEFA Champions League dintre Real Madrid si FC Liverpool va avea loc pe 26 mai la Kiev si va fi in direct la Pro TV.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Liverpool va juca din nou finala UEFA Champions League dupa 11 ani de la cea pierduta in fata Milanului si 13 ani de la ultimul trofeu in competitie, al 5-lea pentru clubul englez. In urma calificarii in fata celor de la AS Roma, o imagine a devenit virala pe internet care dezvaluie 3 coincidente intre 1981 si 2005, anii in care Liverpool a castigat trofeul: nunta Regala si moartea Papei!

O alta coincidenta cu anul 1981 este ca acela este ultimul an in care in competitia suprema din Europa cele 4 semifinaliste au fost reprezentante ale fotbalului englez, spaniol, german si italian!

Pentru cei de la Real Madrid, calificarea lui Liverpool poate fi fie o veste foarte proasta, fie sansa revansei! Liverpool este ultima echipa care a reusit sa o invinga pe Real intr-o finala de Cupa Campionilor Europeni / UEFA Champions League!