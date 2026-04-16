În tur, Real Madrid a pierdut cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu” în fața bavarezilor, iar în returul de pe ”Allianz Arena”, FC Bayern s-a impus cu 4-3 și a obținut accederea în semifinalele de la ”masa bogaților”.

Două staruri de la Real Madrid s-au luat la ceartă pe teren: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”

În minutul 82 al meciului, camerele TV au surprins un mic conflict între Vinicius și Bellingham în timpul unui atac al echipei pregătite de Alvaro Arbeloa.

La 3-2 pentru FC Bayern, Jude Bellingham i-a cerut pasă lui Vinicius, însă brazilianul a făcut o preluare modestă în loc să înțepe balonul către Bellingham și a fost deposedat de stoperii adverși.

Englezul l-a criticat, ulterior, pe Vinicius pentru că nu i-a pasat mingea, scrie Marca, iar brazilianul s-a înfuriat și el: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”, i-a strigat șeptarul lui Real Madrid.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.

Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League

La această partidă a asistat și Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, care s-a deplasat la Munchen pentru a-i susține pe jucătorii săi. După meci, acesta a coborât imediat la vestiare, scrie Marca.

Cel mai probabil, omul care decide totul la Real Madrid a vrut să țină un discurs de încurajare după meciul nebun de la Munchen și să-și arate susținerea față de jucători.