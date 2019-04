"De ce nu te-ai bucurat la golul 2 al Barcelonei?" Explicatia fantastica a lui Ter Stegen! RESPECT MAXIM

Dupa 1-0 pe Old Trafford, Barca a castigat si returul cu 3-0. Al doilea gol reusit in meciul de pe Camp Nou mai tare l-a intristat decat l-a bucurat pe portarul german Ter Stegen. Goalkeeperul Barcelonei n-a sarbatorit reusita venita dupa o greseala uriasa a lui De Gea. Rugat sa-si explice atitudinea, Ter Stegan a dat un raspuns prin care si-a castigat si mai multi fani.



"Am ales sa nu ma bucur pentru ca De Gea a facut o greseala care mi s-ar fi putut intampla si mie. Toata lumea stie ca De Gea e unul dintre cei mai buni portari din lume si trebuie respectat", a spus Ter Stegen.



Andre Ter Stegen didn’t celebrate Barça’s second goal against Man United. After the game he said: “I didn’t celebrate because that’s a mistake that could happen to me. Everyone knows De Gea is one of the best in the world.”

This is pure class. ???????? pic.twitter.com/68S9EzZvoz