Credea că a murit! Ce a spus femeia lovită de Ronaldo la încălzire: ”L-am văzut și durerile de cap s-au dus”

La încălzire, acesta a lovit cu mingea o femeie steward, aflată la marginea terenului, mai exact în spatele unei porți. Ronaldo s-a dus imediat la ea după ce a văzut că aceasta s-a prăbușit.

După meci, Marisa Nobile, pe numele său, a primit tricoul starului portughez și a vorbit în presa elvețiană despre acel episod.

"Mingea m-a nimerit în cap, a fost o lovitură în plin. Am căzut și după l-am văzut pe Ronaldo deasupra mea și am spus: 'Dumnezeule, nu! Am murit?'. Ronaldo a spus 'Nu, nu. Iartă-mă! Ce se întâmplă? Ești în regulă?'.

Aveam dureri foarte mari, dar apoi l-am văzut pe Ronaldo și durerile de cap s-au dus", a spus Nobile, conform The Sun.

Manchester United a început „cu stângul” noul sezon de Liga Campionilor. Ronaldo a marcat la Berna, dar englezii au pierdut, scor 2-1.

Portughezul are deja trei goluri marcate în două partide de la revenirea pe Old Trafford.