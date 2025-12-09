Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, este incert pentru meciul cu Manchester City, programat miercuri seara în Liga Campionilor la fotbal, după ce a lipsit de la antrenamentul de marţi al echipei sale, informează mass-media spaniolă de marţi.

Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe



Atacantul francez şi-a fracturat degetul inelar de la mâna stângă în cursul partidei pierdute de Real Madrid în faţa formaţiei Celta Vigo (0-2) în campionatul Spaniei.

Absenţa sa de la antrenament se datorează însă unei dureri musculare la piciorul stâng, conform cotidianului Sport.

În acest moment, participarea sa la meciul crucial împotriva echipei lui Pep Guardiola este pusă serios sub semnul întrebării, au declarat surse din cadrul clubului, adăugând că prezenţa pe teren a lui Mbappe, în cazul în care acesta va juca miercuri, va fi una "limitată".

Mijlocaşul francez Eduardo Camavinga şi fundaşul spaniol Dean Huijsen au lipsit la rândul lor de la şedinţa de pregătire de marţi a madrilenilor.

Antrenorul Xabi Alonso se confruntă cu mari probleme în defensivă, în condiţiile în care nu poate conta în acest moment pe accidentaţii Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, David Alaba şi Ferland Mendy, iar absenţa din linia ofensivă a lui Mbappe, golgheterul la zi din Liga Campionilor şi Primera Division, ar reprezenta o nouă lovitură pentru cea mai titrată echipă din fotbalul european.

Ousmane Dembele, pauză în Champions League



Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, nu va putea conta pe atacantul Ousmane Dembele, câştigătorul Balonului de Aur 2025, la meciul cu formaţia Athletic Bilbao din etapa a şasea a Ligii Campionilor la fotbal, programat miercuri seara în Spania, a anunţat clubul francez, citat de L'Equipe.

Dembele nu figurează în lotul cu care care PSG va aborda partida de la Bilbao, de la care va absenta şi portarul Lucas Chevalier, accidentat la glezna dreaptă.

"Bolnav, Ousmane Dembele rămâne în repaus", a scris Paris Saint-Germain în raportul său medical.

Antrenorul Luis Enrique îl va avea în schimb la dispoziţie pe atacantul Desire Doue, care a ratat şapte meciuri ale parizienilor, precum şi pe fundaşii Nuno Mendes şi Ilia Zabarnîi, care erau incerţi.

Info: Agerpres

