La centrul partidei dintre Manchester City și Inter Milano se va afla polonezul Szymon Marciniak, iar Istvan Kovacs va fi rezerva arbitrului.

Ce a spus Istvan Kovacs, după ce a fost delegat la finala UCL

Istvan Kovacs a vorbit despre returul semifinalei City - Real Madrid (4-0). De asemenea, arbitrul român a remarcat faptul că a fost cel mai bun sezon din cariera sa.

„(n.r. - despre returul dintre Manchester City și Real Madrid) Atmosfera în tribune fantastică, ați văzut, două echipe foarte bune, meci disputat, la final a câștigat echipa mai bună pe teren și eu m-am bucurat de tot ce s-a întâmplat în jurul meciului respectiv. Întotdeauna există o analiză a jucătorilor înainte de meci, ne pregătim foarte atent, pregătim orice detaliu amănunțit și, în momentul în care ajungem pe terenul de joc, deja cunoaștem atât sistemul de joc al echipelor, formulele de start, cât și jucătorii care într-o eventualitate ar putea să îți pună probleme sau nu.

Jucătorii își văd de joc (n.r. – în UEFA Champions League), dar viteza de joc este mult mai mare. Depinde și de ce echipă dai. Dacă sunt echipe cu un temperament mai ridicat, atunci automat arbitrul trebuie să se muleze pe stilul lor de joc, trebuie să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă pe terenul de joc. Consider că, într-adevăr, unele echipe își văd de joc, dar sunt unele care nu. Și contează asta foarte mult în desfășurarea jocului.

Cel mai bun sezon din cariera mea, pot să spun anul trecut, am avut o finală de Conference League și înainte am arbitrat și semifinala Ligii Campionilor. Anul ăsta, iarăși am avut un turneu, Cupa Golfului, din Irak, unde iarăși am avut finala, semifinală de Campionat Mondial al Cluburilor, iarăși sfert de Liga Campionilor, este greu de decis care a fost sezonul mai bun sau nu. Încerc că la fiecare partidă să dau sută la sută și să comit cât mai puține greșeli. La sfârșitul carierei, o să trag o linie și o să pot să vă spun dacă a fost cel mai bun sezon sau nu”, a spus Istvan Kovacs pentru FRF TV.

Manchester City - Inter Milano

În semifinale, Manchester City a trecut de Real Madrid, scor 5-1 la general. În timp ce Inter Milano a reușit să se impună în dublă mnașă în fața rivalei din Serie A, AC Milan, scor 3-0 la general.

Finala UEFA Champions League se va disputa sâmbătă, 10 iunie, de la ora 22:00. Manchester City și Inter Milano se vor înfrunta la Istanbul pe Ataturk Olimpiyat.