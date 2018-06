"Budescu sa se pregateasca si mai vedem!" Anuntul CFR-ului dupa tragerea la sorti din Champions League. Aroganta la adresa lui Essien: "Poate l-au chemat la meciul legendelor"

CFR-istii sunt bucurosi ca au picat cu Malmo in turul 2 preliminar din Champions League.

Directorul sportiv Bogdan Mara spune ca putea fi mult mai rau pentru campioana Romaniei.

"Sa vedem daca am avut noroc, vedem dupa meciuri. Toate echipele erau grele, joaca an de an in Europa League sau Champions League. Putem sa ne luptam cu ei de la egal la egal. Avem o sansa buna, ne-o vom juca pana la capat. Trebuie sa-i studiem. Stilul nordic nu e chiar stil nordic. Malmo are jucatori interesanti. Vom merge si ii vom studia. Trebuie sa ne intarim pentru aceste meciuri. E un adversar cu care avem o sansa", a spus Mara.

Oficialul sustine ca Essien nu va ajunge la CFR in aceasta vara.

"Essien poate a fost invitat la Cluj la meciul legendelor, noi suntem la Brasov in pregatiri. Ne uitam, analizam zi de zi si vom lua deciziile pe care trebuie sa le luam. O sa inceapa sa mai vina jucatori. Azi au venit Culio si Deac... (rade) Boli e sigur de plecare. In rest, toti jucatorii raman cu noi. Ne trebuie 3-4 jucatori care sa ne ajute", a explicat Mara, referindu-se si la posibilitatea transferului lui Constantin Budescu: "Budescu e aici cu echipa lui... sa se pregateasca si mai vedem dupa aia".