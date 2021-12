Așa arată optimile UCL:

FC Salzburg - FC Bayern Munchen

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

Paris Saint-Germain - Real Madrid

UPDATE 16:00: Tragerea la sorți a optimilor din Liga Campionilor se reia!

Echipele care au terminat pe primul loc în grupă:

Ajax (Țările de Jos)

Bayern (Germania)

Juventus (Italia)

Liverpool (Anglia)

LOSC Lille (Franța)

Manchester City (Anglia)

Manchester United (Anglia)

Real Madrid (Spania)

Echipele care au terminat pe locul doi în grupă:

Atlético (Spania)

Benfica (Portugalia)

Chelsea (Anglia)

Inter (Italia)

Paris Saint-Germain (Franța)

Salzburg (Austria)

Sporting CP (Portugalia)

Villarreal (Spania)

UPDATE 14:45: UEFA a anunțat oficial că tragerea la sorți din Champions League se va repeta la ora 16:00.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.