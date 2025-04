LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Bayern Munchen și Inter Milano se înfruntă pe ”Allianz Arena” în manșa tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League.

"Nu vreau să ne schimbăm obiectivele pentru că avem accidentări", a declarat luni antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, cu o zi înainte de confruntarea cu Inter Milano, de la Munchen, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, scrie AFP.

Bayern, fără Manuel Neuer, Jamal Musiala, Dayot Upamecano sau Alphonso Davies



Bayern trebuie să se descurce fără un număr mare de jucători, de la portarul şi căpitanul Manuel Neuer până la mijlocaşul ofensiv Jamal Musiala, alături de Dayot Upamecano şi Alphonso Davies.

"Nu trebuie să privim în urmă, ci să privim înainte. Jucătorii care vor evolua marţi pot aduce un rezultat bun. Nu trebuie să uităm că toţi au participat la drumul care ne-a adus aici", a spus Vincent Kompany. "Ceea ce contează pentru mine este ce putem realiza, nu vreau să mă plâng. Nu vreau să ne schimbăm obiectivele pentru că avem accidentări", a adăugat tehnicianul belgian, care va sărbători joi 39 de ani.

Pentru a compensa absenţa lui Jamal Musiala, Kompany îl are la dispoziţie pe Thomas Muller, care va pleca în vară, chiar dacă nu a vrut să dea prea multe detalii. "Am jucat deja fără Jamal, am spus deja că un asemenea talent nu poate fi înlocuit atât de uşor", a menţionat tehnicianul, conform Agerpres.

Luni, Kingsley Coman, aflat în faza de recuperare după o accidentare, s-a antrenat individual, la fel ca Manuel Neuer. Mijlocaşul defensiv Aleksandar Pavlovic, care se recuperează după o boală infecţioasă, a participat la începutul antrenamentului colectiv, la o lună şi jumătate după ultimul său meci cu Bayern.

Simone Inzaghi despre adversara Bayern Munchen: ”Este favorită alături de Real Madrid pentru victoria finală”



Antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, a prezentat-o, luni, pe Bayern Munchen, adversara sa din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, drept "favorită, alături de Real Madrid, pentru victoria finală", informează AFP.

"Este o mare provocare care ne aşteaptă marţi contra unei echipe a lui Bayern foarte puternică şi care, pentru mine, este favorită alături de Real Madrid pentru victoria finală", a declarat Inzaghi în cadrul unei conferinţe de presă.

Antrenorul campioanei Italiei a respins ideea conform căreia Bayern se prezintă slăbită după o serie de accidentări, între care cea a mijlocaşului ofensiv Jamal Musiala.

"Musiala este un enorm talent, unul din cei mai buni din lume pe postul său, iar absenţa sa este importantă pentru Bayern, dar în acelaşi timp putem vedea că pentru a-l înlocui Bayern îi are pe Gnabry şi Muller, ceea ce înseamnă că este o mare echipă", a mai spus tehnicianul italian.

Absențe grele și la Interul lui Simone Inzaghi

Inzaghi a profitat de ocazie pentru a remarca, la rândul său, că va fi obligat să facă faţă absenţelor importante din cauza accidentărilor jucătorilor Mehdi Taremi, Piotr Zielinski şi Denzel Dumfries, dar şi din cauza suspendărilor (Kristjan Asllani, Joaquin Correa), fiind nevoit să alcătuiască echipa cu jucători reveniţi după accidentări, precum căpitanul Lautaro Martinez.

"Noi avem dificultăţi de două luni în termeni de efectiv şi am avut la dispoziţie 14 sau 15 jucători. Marţi, însă, voi avea 16 jucători la dispoziţie, dar se vorbeşte doar de absenţele de la Bayern. Noi avem cinci jucători care au rămas la Milano, dar nimeni nu vorbeşte despre asta", a conchis Inzaghi, citat de Agerpres.